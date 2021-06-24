Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) предотвратили контрабанду наркотических веществ через государственную границу Азербайджана. Об этом сообщили haqq in.az в пресс-службе ГПС.

В результате мер, принятых Горадизским пограничным отрядом ГПС, предотвращен ввоз из Ирана в Азербайджан контрабандным путем 70 килограммов 405 граммов наркотиков, 920 таблеток лекарств с наркотическим содержанием и 150 таблеток сильнодействующих лекарств.

Согласно информации, на погранзаставе Бала-Бахманлы Физулинского района был задержан житель Баку Магеррам Вахаб оглу Пириев, 1986 года рождения. При обыске при нем было обнаружено 34 килограмма 800 граммов наркотиков (26 400 граммов героина, 2 000 граммов метамфетамина и 6 400 граммов марихуаны).

22 июня на территории погранзаставы Бахрамтепе Имишлинского района были задержаны жители Евлаха Ибади Джейхун Тофик оглу, 1981 года рождения, и Халигвердиев Эльчин Эйваз оглу, 1982 года рождения. При них было обнаружено 35 килограммов 605 граммов наркотиков (26 442 грамма героина, 5 863 грамма марихуаны, 3 300 граммов метамфетамина), 920 таблеток метадона М-40 и 150 таблеток прегабалина.

По фактам возбуждено уголовное дело.