Азербайджан и Турция в турнире, посвященном Дню Вооруженных сил

В турнире, организованном Gaming League Azerbaijan при поддержке Министерства молодежи и спорта, Министерства транспорта, связи и высоких технологий, а также Федерации киберспорта Азербайджана, примут участие также геймеры из братской Турции.

По две команды из Азербайджана и Турции будут бороться между собой по олимпийской системе. Полуфинальные и финальные матчи пройдут сегодня и завтра соответственно.

Глава Gaming League Azerbaijan Адиль Махмудов рассказал о важности данного соревнования:

«На турнире, посвященном Дню Вооруженных сил, будут представлены Азербайджан и братская Турция. В финал выйдут две лучшие команды из обеих стран. Сегодня наши страны поддерживают отношения во всех сферах. Между Азербайджаном и Турцией имеются связи также и в области киберспорта. Мы верим, что это соревнование сыграет важную роль в продвижении киберспорта в обеих странах».