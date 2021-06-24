В Армении уволили выступавших против Пашиняна генералов
Президент Армении Армен Саркисян подписал указы об освобождении начальников двух управлений в структуре ВС республики, передает «Новости-Армения».
По указу главы армянского государства освобождены от должностей начальник Управления инженерных войск Вооруженных сил Армении генерал-майор Ишхан Матевосян и начальник Управления войск противовоздушной обороны Вооруженных сил Армении генерал-майор Армен Варданян.
Отмечается, что Ишхан Матевосян и Армен Варданян были в числе подписавшихся под обнародованным в феврале 2021 года заявлением Генштаба ВС Армении с требованием отставки правительства и премьер-министра Никола Пашиняна.