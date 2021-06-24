В Гобустане поймали похитителей аккумуляторов Фото
С 20 по 23 июня в поселке Гобустан Гарадагского района были украдены аккумуляторы с 11 принадлежащих гражданам грузовиков.
Как сообщили haqqin.az в МВД, в результате предпринятых Гарадагским отделением полиции мероприятий были задержаны житель Баку Илькин Азизов, житель Апшеронского района Сархан Аббасов и житель Сиязанского района Шахрияр Юсифов.
Задержанные сообщили, что украденные аккумуляторы продавали в пункте сбора цветных металлов в Бинагадинском районе.
По факту возбуждено уголовное дело.