Отметив, что тесные дружеские связи глав государств, основа которых заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, строятся на взаимном уважении и доверии между нашими странами и народами, Мадат Гулиев подчеркнул, что Азербайджан сотрудничает с Беларусью по многим направлениям, в том числе в военной сфере. Министр отметил, что в последние годы в рамках проводимых в стране крупномасштабных реформ в области военного строительства значительно развивается материально-техническая база нашей армии, повышается уровень боевой подготовки. Было отмечено, что существует большой потенциал для расширения азербайджано-белорусских связей в военно-технической сфере, которые в будущем будут успешно развиваться.

Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин заявил, что подобные обсуждения играют важную роль в расширении двусторонних военных связей, и выразил уверенность в том, что военно-техническое сотрудничество между Азербайджаном и Беларусью будет продолжаться и впредь.

Переговоры продолжились обсуждением текущего состояния военно-технических связей между двумя странами и перспектив дальнейшего сотрудничества.