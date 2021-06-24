Ильхам Алиев европейским министрам: «Правительство Армении игнорирует наши заявления о необходимости переговоров»

«Я рад видеть столь большую делегацию из Европейского Союза. Это хороший показатель нашего сотрудничества, вовлеченности Европейского Союза и его членов в региональные вопросы. Наше сотрудничество с Европейским Союзом очень успешно. Азербайджан подписал и принял документы и соглашения о стратегическом партнерстве со многими странами, 9 странами-членами. Думаю, что это очень большое достижение нашей страны, потому что речь идет о трех четвертях стран-членов, и это демонстрирует широкие рамки сотрудничества, которые охватывают многие сферы, представляющие взаимный интерес и значимость». Как сообщает АзерТадж, об этом сказал сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев , принимая глав МИД Румынии, Австрии, Литвы и делегацию Евросоюза.

«Три года назад мы парафировали с Европейским Союзом документ о приоритетах партнерства, поддерживающий территориальную целостность, суверенитет, неприкосновенность международно признанных границ Азербайджана. Это стало очень важным шагом в направлении согласования нового всеобъемлющего соглашения. Насколько я понимаю, ваш визит в регион посвящен нынешней ситуации, сложившейся после конфликта между Арменией и Азербайджаном. Другими словами, постконфликтная ситуация имеет значение, потому что, как я думаю, сейчас и в течение следующего года будут разработаны основные фундаментальные подходы к постконфликтной ситуации. Позиция Азербайджана очень открыта и ясна», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев напомнил, что он неоднократно говорил об этом и что Азербайджан хочет перейти от постконфликтного состояния к миротворческому развитию и сотрудничеству на Южном Кавказе.

«К сожалению, мы до сих пор ничего подобного от правительства Армении не слышали. Правительство Армении игнорирует наши заявления о начале переговоров по мирному договору. Но как бы то ни было, предвыборная ситуация оказалась не очень благоприятной для таких заявлений. Теперь, после завершения выборов в Армении, мы надеемся, что будет положительный ответ. Конечно, я думаю, что во время ваших контактов в Армении этот вопрос также будет обсуждаться, потому что если у нас нет мирного соглашения с Арменией, это означает, что нет и мира. Нет мира не только между двумя странами, но и на Южном Кавказе. Нам нужен мир и устойчивое развитие, предсказуемость, нулевой риск войны, нам не нужна война. И нам война была не нужна и раньше. Мы готовы перевернуть эту страницу, двигаться вперед и внести свой вклад в региональную стабильность», - подчеркнул президент.