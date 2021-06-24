По данным на 25 июня, в Азербайджане за минувшие сутки выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 89 пациентов клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались два человека, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлен в общей сложности 335 741 случай заражения коронавирусом, из этого числа 329 959 человек благополучно прошли лечение, 4967 пациентов клиник скончались.

Лечение 815 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 3 713 779 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 7728 - за минувшие сутки.