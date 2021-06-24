Министр иностранных дел Румынии: «Для нас Азербайджан важен с точки зрения процветания Южного Кавказа»

«Целью нашего пребывания здесь является оказание сильной поддержки стабильности и безопасности региона, а также, как Вы отметили, рассмотрение того, какая поддержка может быть оказана в направлении детального решения всех предстоящих вопросов на постконфликтный период», - сказал министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает АзерТадж.

Он также подчеркнул, что в то же время этот визит направлен на подготовку саммита Восточного партнерства, который планируется провести в конце текущего года.

«Для нас Азербайджан имеет большое значение с точки зрения стабильности и процветания Южного Кавказа. Мы высоко ценим Азербайджан как пример толерантности, мультикультурализма и межрелигиозного диалога. Я знаю, что за время вашего президентства вы проделали большую работу для достижения всего этого», - подчеркнул Богдан Ауреску.