Руководство «Азеригаз» провело онлайн прием граждан фото
Руководство ПО «Азеригаз» провело онлайн прием граждан. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе, гендиректор «Азеригаз» Руслан Алиев провел видеоприем граждан из Газахского района, а его заместитель Джахид Гусейнов – из Шамкирского района. В то же время заместитель генерального директора по продажам Рашад Джавадов провел прием с жителями Товузского района.
На приеме были выслушаны обращения в связи с заменой газовых линий, индивидуальной прокладки газа.
Генеральный директор и его заместители дали соответствующие поручения ответственным сотрудникам Шамкирского регионального управления эксплуатации газа по оперативному рассмотрению обращений граждан.
Руслан Алиев особо отметил, что обращения ветеранов и семей шехидов, проявивших героизм в Отечественной войне, всегда находятся в центре внимания, о них проявляют постоянную заботу и оперативно реагируют на все пожелания.