Свадьбы в Азербайджане теперь только по предварительной записи

Портал разрешений на проведение свадеб будет активирован завтра, сообщили в службе ASAN.

Разрешение можно получить на портале permission.e-gov.az.

Владелец помещения или предприятия, где проводится праздничная церемония, обязан предоставить информацию на портале icaze.e-gov.az о функционирующих в пределах данного объекта банкетных залах, их вместимости и работающем персонале (включая временно привлеченных работников), а также о дате проведения, времени начала и окончания (не позднее 00:00), количестве гостей не позднее чем за 5 (пять) дней до даты проведения праздничной церемонии.

В связи с соблюдением требований особого карантинного режима при организации и проведении праздничных мероприятий между организатором торжества и владельцем места проведения торжества должно быть подписано заявление об обоюдной ответственности, которое владельцем места проведения торжества должно быть внесено в портал icaze.e-gov.az.