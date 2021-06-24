В ВОЗ рассказали об опасности штамма «дельта плюс»

Новый штамм коронавируса, известный как «дельта плюс» или AY.1, рассматривается как разновидность уже известного штамма «дельта» и пока не является распространенным. Об этом «Ленте.ру» рассказал официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.

Язаревич сообщил, что ВОЗ отслеживает распространение нового штамма и проинформирует мировое сообщество о любых изменениях, требующих внимания. «Штамм "дельта" и другие варианты вируса, вызывающие озабоченность, обладают повышенной опасностью для здоровья населения, поскольку обладают большей заразностью», — отметили в организации.

Накануне в индийском штате Мадхья-Прадеш была зафиксирована первая смерть после заражения штаммом «дельта плюс». Как сообщил министр штата Вишвас Саранг, в Мадхья-Прадеше было обнаружено пять человек, инфицированных новым штаммом. Погибшая женщина была единственной из них, кто не вакцинировался. Остальные четверо, по словам министра, «получили вакцину и теперь здоровы».