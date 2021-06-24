Сегам Серобян: «Мы прошли в Азербайджан на глазах у российских миротворцев»

Инара Рафикгызы, судебный репортер 18:14

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается процесс по уголовному делу в отношении 14 членов армянских вооруженных формирований, совершивших провокационно-террористические и другие преступные деяния в Азербайджане. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, после перерыва членам террористической группировки было предложено свободно давать показания.

Обвиняемый Сегам Серобян сказал, что живет в Гюмри, где окончил Университет спорта. В 2004-2006 годах он служил в Ереване в воинской части, где был разведчиком. «Мне пришла повестка из военкомата. Бои уже шли. Я уклонился от призыва и продолжал работать на своем тракторе. Из военкомата мне позвонили и потребовали, чтобы я явился. Мне сказали, что в случае неявки я буду арестован. 27 ноября 2020 года нас погрузили в машины и привезли в Лачин. А оттуда на грузовиках «Урал» мимо поста российских миротворцев нас отвезли в сторону Гадрута», - говорит обвиняемый. Отвечая на вопрос гособвинителя, знает ли он, где начинаются и заканчиваются границы Армении, Сегам Серобян ответил, что он знает границы Армении, но ничего не знает о границах Карабаха. Серобян также заявил, что ничего не знал о соглашении от 10 ноября, подписанном президентом Азербайджана и премьер-министром Армении.

Обвиняемый также сказал, что не знал о том, что Лачин – азербайджанский город: «Я думал, что этот город относится к Арцаху. Я только сейчас понял, что перешел границу другого государства. Нас обманули. Если бы я знал об этом заранее, то никогда бы не перешел границу. Я очень сожалею об этом. Я хотел бы спросить у руководителей Армении: зачем вы нас туда послали?» По его словам, на той территории, куда их привезли, они 15 дней несли дежурство, а он сам возглавлял отряд из 30 человек. «Азербайджанские военные поймали нас тогда, когда мы через лес доставляли продукты. Моя группа, как и другие группы, подчинялась подполковнику Арсену Газаряну, который командовал отрядом из 100 человек. 13 декабря нам сказали, чтобы мы выходили на дорогу и нас отправят домой. Но нас задержали подразделения ВС Азербайджана. При задержании никакого давления и насилия против нас применено не было», - сказал обвиняемый.

Показания, данные Серобяном на суде, отличаются от тех, что он дал на следствии. «Меня призвали за день до конца войны. За мной домой явилась военная полиция, и я был вынужден пойти в армию. Мне присвоили звание лейтенанта, и я попал в отряд, которым командовал подполковник Арсен Газарян. В районе Гадрута нас встретил полковник Арсен Мурадян. Русские миротворцы видели нас. Мы направились в лес, все мы были вооружены. Задачей нашего отряда было проводить диверсии против азербайджанских военнослужащих и мирных граждан, также мы были должны захватывать новые территории», - сказал на следствии Серобян. Затем показания в суде дал другой член диверсионного отряда, Грач Авакян. Он сказал, что 27 ноября 2020 года его вызвали в военкомат в Гюмри, где ему было выдано оружие. «Там нам всем роздали оружие. Полковник Арсен Мурадян был командиром нашего батальона. Из Гюмри мы на автобусах доехали до Лачина. На перекрестке там стояли русские миротворцы. Мы проехали мимо них. После того, как мы вышли их машин, направились пешком в горы. Там нас встретили армянские солдаты. Мы должны были сменить их на посту. Перед нашим постом был пост российских миротворцев, а за ними – пост азербайджанской армии. Арсен Газарян сказал нам, что нас сменят через 10 дней, но смены не было. Мы хотели с ним поговорить и спустились вниз, где нас и задержали азербайджанские военные», - сказал обвиняемый.