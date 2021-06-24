Эрдоган после поездки в Шушу: «Турция должна сформировать сильный пояс безопасности»

«Недавно я посетил Шушу, где разделил радость азербайджанского народа», - сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в пятницу на церемонии ввода в эксплуатацию плавучей регазификационной установки Ertugrul Gazi и других объектов в провинции Хатай.

Комментируя «Шушинскую декларацию», Эрдоган отметил, что Анкара с той же позиции готовит новые шаги в других регионах.

«Если Турция не сформирует за своими границами сильный пояс безопасности, то нашей стране не позволят спокойно жить и развиваться», - сказал президент Эрдоган.