«Это были прекрасные 20 лет»: сын Жириновского решил уйти из Госдумы и политики

Сын Владимира Жириновского, вице-спикер Государственной думы Игорь Лебедев заявил о намерении приостановить свое участие в политической жизни страны. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Я принял решение не участвовать в избирательной кампании по выборам депутатов Государственной думы VIII созыва, которые пройдут в сентябре этого года. Понимаю, что некоторые сейчас начнут иронизировать и ехидничать — мол, давно надо было завязывать, а может, и не стоило начинать, но кто-то, наоборот, выскажет слова поддержки. В избирательной кампании этого года я принимать участие не буду. Это были прекрасные 20 лет, но настало время идти дальше!» — цитирует «Коммерсант» Лебедева.

По его словам, данное решение не является спонтанным. Оно было обдумано на протяжении нескольких месяцев и согласовано с партией, отметил Лебедев.

Игорь Лебедев является старшим сыном лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Он стал депутатом Государственной думы в 1999 году по федеральному списку ЛДПР, возглавив в нижней палате партийную фракцию. Следующие 20 лет он постоянно работал в Госдуме. Вице-спикером Госдумы стал в 2011 году.