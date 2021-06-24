Состоялась предварительная презентация мобильного приложения «Незабываемые», разработанного при поддержке Агентства социальных услуг и содержащего информацию о шехидах и ветеранах, и презентация фильма «Эпос о Родине».

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда, в мероприятии приняли участие председатель Агентства социальных услуг Вугар Бейбутов, представители НПО, ветераны, члены семей шехидов.

В.Бейбутов заявил, что мероприятие проводится накануне 26 июня - Дня Вооруженных сил, рассказал о победе, одержанной нашей армией под руководством президента Ильхама Алиева в 44-дневной Отечественной войне.

Он отметил, что мобильное приложение «Незабываемые» является новым проектом, позволяющим получить подробную информацию о наших героях, ставших шехидами в боях за освобождение оккупированных территорий, о ветеранах, прошедших войну.

Мобильное приложение также позволяет осуществлять поиск по районам, предоставляя доступ к фото, видео и биографической информации о лицах указанных категорий.

Председатель агентства отметил, что в мобильном приложении «Незабываемые» также содержится информация о боевом пути, наградах и медалях героев.

В.Бейбутов также рассказал о фильме «Эпос о Родине», созданном при поддержке Агентства социальных услуг. Он отметил, что фильм посвящен нашей исторической победе. Другие выступавшие отметили значимость проекта «Незабываемые» и фильма.

Затем был представлен фильм «Эпос о Родине».

Фильм рассказывает о территориальных претензиях армянских агрессоров против Азербайджана, начиная с конца прошлого века, о факте оккупации, которая продолжалась почти 30 лет, о исторической победе, одержанной нашей армией под руководством президента Ильхама Алиева, об освобождении наших земель от оккупации.

В фильме отражены успешные боевые действия нашей армии в Отечественной войне, славный боевой путь, пройденный героическими сынами Родины. О событиях, которые они пережили, героизме, который они проявили, рассказывают ветераны сами.