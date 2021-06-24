Талибы захватили еще два района в Афганистане

Боевики движения «Талибан» установили контроль еще над двумя районами в провинции Фарьяб на севере Афганистана. Как сообщил журналистам депутат Фарьяба Бабур Джамал, боевики совершили одновременно атаки на районы Карамкол, Курган и Андхой, передает Anadolu.

В результате нападения талибам удалось установить контроль над районами Карамкол и Курган, а силы безопасности были вынуждены отступить.

Между тем талибы утверждают, что захватили контроль над всеми тремя районами. Накануне под контроль боевиков перешел район Гурзиван в провинции Фарьяб.

Отмечается, что на фоне вывода американских войск из Афганистана талибы только за последний месяц выбили правительственные силы из 60 районов страны. По данным ООН, движение «Талибан» уже контролирует от 50 до 70 процентов территории Афганистана.