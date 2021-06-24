Тренинг для предпринимателей от Межбанка

29-30 июня в Учебном центре Государственной налоговой службы города Шемаха Международный банк Азербайджана проведет тренинг для членов Клуба предпринимателей. Мероприятие состоится при поддержке Государственной налоговой службы, KOBIA и Института экономики НАНА.

Международный банк Азербайджана ознакомит предпринимателей с возможностями развития бизнеса на освобожденных территориях, продуктами и услугами банка, а также с улучшением бухгалтерского учета и бизнеса. Двухдневный тренинг также предоставит возможность сформировать новые партнерские отношения.

Наргиз ханым Билендерли, генеральный директор по корпоративному бизнесу Международного банка Азербайджана, сказала: «Предприниматели - это не только важный сегмент клиентов нашего банка, но и источник экономического развития. Мы оказываем поддержку предпринимателям всех сфер на протяжении всей их деятельности, помогаем адаптироваться к инновациям на рынке, используя все наши возможности. «Тренинги Клуба предпринимателей» призваны стать одним из эффективных мероприятий для предпринимателей».

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка, можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном веб-сайте www.ibar.az, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.