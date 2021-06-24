Гарибашвили: Грузия готова продолжить посредничество между Азербайджаном и Арменией

Грузинская сторона готова продолжить посредничество между Арменией и Азербайджаном ради мира и стабильности в регионе. Как сообщает Интерфакс, об этом заявил в пятницу в парламенте премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, представляя ежегодный доклад о проделанной правительством работе.

"Мы продолжаем сбалансированную и взаимовыгодную политику. Очень важной составляющей этой политики было мое недавнее посредничество при поддержке США в достижении соглашения между Арменией и Азербайджаном", - сказал Гарибашвили.

Кроме того, Гарибашвили заявил, что Грузия по всем параметрам готова стать членом НАТО.