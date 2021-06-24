AzerGold удостоено престижной премии
Закрытое акционерное общество AzerGold 24 июня было удостоено престижной награды Cbonds Awards 2021 в номинации «Лучшая сделка первичного размещения облигаций в Азербайджане». Награда присуждена ЗАО за успешное размещение на Бакинской фондовой бирже при поддержке PAŞA Bank облигаций AzerGold.
Награда Cbonds Awards 2021 учреждена российской компанией CBonds, специализирующейся в организации бизнес-конференций по финансовым рынкам. Премия присуждается ежегодно с 2014 года ведущим представителям постсоветского рынка облигаций путем онлайн-голосования.
Победители премии этого года по 13 номинациям были объявлены на 17-м Конгрессе облигаций стран СНГ и Балтии в Санкт-Петербурге.
Заместитель председателя ЗАО AzerGold Хайям Фарзалиев, принявший участие в церемонии в онлайн-формате, поблагодарил организаторов мероприятия, отметив, что целью выпуска облигаций AzerGold является содействие развитию рынка ценных бумаг в стране, создание выгодных и надежных инвестиционных возможностей для граждан, а также диверсификация финансовых источников AzerGold.
По словам председателя правления PAŞA Bank Талеха Казымова, выпуск облигаций AzerGold стал очень важным событием для экономики и финансового рынка страны в целом. «Присуждение облигациям AzerGold столь престижной награды можно считать большим успехом не только для эмитента, но и для рынка ценных бумаг нашей страны и всех его участников. Осуществление выпуска облигаций, признание этого события международным экспертным сообществом будет способствовать постоянному росту привлекательности местного рынка и устойчивому развитию экономики Азербайджана», - отметил Т. Казымов.
Напомним, годовая процентная доходность облигаций AzerGold, выпущенных эмиссией в 20 000 000 долларов США с номинальной стоимостью каждого в размере 100 долларов США, составляет 4%. Спрос на облигации, андеррайтером которых стала инвестиционная компания PAŞA Kapital, превысил предложение примерно в два раза, а средняя доходность составила 3,36%.