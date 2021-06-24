Названо самое опасное место для заражения коронавирусом

Наиболее опасным местом для заражения коронавирусом является общественный транспорт, заявил бывший главный государственный санитарный врач Москвы профессор Николай Малышев, передает РИА Новости.

По его словам, чтобы подхватить COVID-19 в метро или автобусе, нужно просто зайти в транспорт без маски или неправильно ее надеть. Так происходит из-за того, что в час пик пассажиры не могут соблюдать социальную дистанцию.

«У многих маски болтаются на шее или натянуты на подбородок. При этом народ стоит нос к носу, особенно на входах в метро, в наземном транспорте», — пояснил Малышев, отметив, что в общественном транспорте нужно сократить прикосновения к поручням, сиденьям и другим поверхностям. Также нельзя касаться лица.