Дорожная полиция предупреждает агрессивных водителей

В Государственном управлении дорожной полиции Баку предупредили водителей, проявляющих агрессию на дорогах и прибегающих к насилию.

Как сообщает АПА, главный инспектор управления майор полиции Араз Аскерли заявил, что водителям нужно быть внимательными на дорогах, не нарушать правил, быть вежливыми по отношению к участникам движения.

«В последнее время мы часто встречаем водителей, которые проявляют нетерпение, проявляя агрессию на дорогах, видео с поведением таких водителей распространяются в соцсетях. Мы проводим с ними профилактические беседы, говорим об опасности подобных действий. С сожалением хочу отметить, что один из таких инцидентов завершился убийством. Поэтому еще раз просим водителей и участников движения неукоснительно соблюдать законы во время движения, при возникновении недопонимания не допускать агрессивных действий. Если чьи-то поступки на дороге действуют на вашу психику, то лучше обратиться к психологам и заняться собственным здоровьем», - советует представитель дорожной полиции.