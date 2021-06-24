Госкомитет провел тренинг по минной безопасности для журналистов

По инициативе Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев и при поддержке Агентства по разминированию 25 июня был организован тренинг по минной безопасности для вынужденных переселенцев- проводников и журналистов.

Минутой молчания была почтена память корреспондента «АзерТадж» Магеррама Ибрагимова, оператора AZTV Сираджа Абышова и заместителя представителя главы ИВ Кяльбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Арифа Алиева, ставших шехидами в результате подрыва на мине транспортного средства 4 июня этого года на территории села Сусузлуг Кельбаджарского района.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе комитета, впервые после освобождения наших земель от оккупации к просветительскому мероприятию для журналистов были привлечены представители СМИ, которые в связи с профессиональной деятельностью периодически выезжали в командировки, а также лица, сопровождающие их, и являющиеся проводниками на территориях освобожденных от оккупации районов.

Было доведено до внимания, что под руководством президента Ильхама Алиева на освобожденных от оккупации территориях начались восстановительно-строительные работы, для ускорения которых были проведены интенсивные минно-взрывные операции. Было отмечено, что загрязнение наших территорий минами Арменией, совершившей на территории нашей страны многочисленные военные преступления, представляет серьезную угрозу как для жизни наших военнослужащих, так и для жизни мирных жителей. С момента прекращения боевых действий в прошлом году и до настоящего времени жертвами взрывов мин стали десятки людей, исполняющих свой служебный долг, а также выезжающих на освобожденные от оккупации территории с желанием увидеть родную землю. Все это говорит о важности проведения учений по минной опасности. Участники тренинга были проинформированы о правилах обращения с минами и неразорвавшимися боеприпасами, способах защиты от угрожающей опасности. Им была розданы информационные брошюры.

На мероприятии представитель главы ИВ Кяльбаджарского района по Сусузлугскому сельскому административно-территориальному округу Камиль Абдуллаев и попавший в мину житель Агдамского района Шохрят Ширинов рассказали журналистам и проводникам о подрывах на минах, очевидцами которых они стали.

В заключение участникам тренинга были вручены соответствующие сертификаты.

Затем временно поселившимся в жилом комплексе «Гобу Парк» вынужденным переселенцам были розданы информационные брошюры о минной безопасности, территория комплекса была обеспечена наглядными средствами пропаганды.

Следует отметить, что для журналистов и проводников, будут продолжены просветительские занятия по минной безопасности. Следующий тренинг состоится 22 июля - в День прессы.