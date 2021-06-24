Украина договорилась с Турцией о поставках сжиженного газа

Украина и Турция договорились по поставкам сжиженного газа, сообщает пресс-служба украинского Минэнерго в пятницу, 25 июня.

По словам замминистра энергетики по вопросам европейской интеграции Ярослава Демченкова, стороны уже договорились содействовать сотрудничеству компаний энергетического сектора по диверсификации поставок газа в Украину, включающему в себя развитие инфраструктуры СПГ-терминалов, пишут украинские СМИ.

Также страны договорились сотрудничать по транспортировке газа через Трансбалканский трубопровод между Украиной и Турцией.

"На данный момент мы не являемся активным игроком на СПГ-рынке, однако геополитическая ситуация и уменьшение объемов транзита заставляют искать новые направления торговли и сотрудничества для обеспечения загруженности собственной газотранспортной системы. Именно поэтому сотрудничество с Турецкой Республикой в разрезе поставок СПГ является приоритетным для нас", - отметил Демченков.