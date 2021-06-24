ВОЗ назвала самый заразный штамм коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что разновидность коронавируса «Дельта» присутствует сегодня как минимум в 85 государствах и быстро распространяется среди невакцинированного населения. Об этом он сказал на брифинге в Женеве, сообщает ТАСС.

«Дельта» является наиболее заразной разновидностью из выявленных вариантов COVID-19. Он обнаружен по меньшей мере в 85 странах и быстро распространяется среди невакцинированного населения», — утверждает глава ВОЗ.

Ранее в ВОЗ заявили, что обнаруженный Индии штамм коронавируса «Дельта» в два раза чаще передается от больного человека здоровому, чем «оригинальный» SARS-CoV-2.