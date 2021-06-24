Несвежий кебаб отправил в больницу десятки жителей Армении

Свыше 40 жителей армянского села Айрум попали в больницу с симптомами острой кишечной инфекции, сообщил Минздрав Армении.

По информации ведомства, жители Айрума съели несвежий кебаб, приготовленный на природе. Отмечается, что продукция хранилась не в холодильнике, что и стало причиной массового отравления.

За помощью в Гюмрийскую инфекционную больницу обратились 43 пострадавших, 23 из них понадобилась госпитализация, передает Sputnik Армения. Состояние госпитализированных оценивается как тяжелое и средней тяжести.