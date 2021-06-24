Глава муниципалитета потратил бюджетные деньги на личные нужды

На основании обращения, поступившего в связи с правонарушениями, допущенными в селе Нода Лерикского района Азербайджана, районной прокуратурой была проведена соответствующая проверка, говорится в сообщении Лерикской районной прокуратуры.

Согласно сообщению, в ходе проверки было установлено, что председатель сельского муниципалитета Салим Сафаров использовал не по назначению 1 600 манатов из 1 950 манатов дотации, выделенной муниципалитету из госбюджета, обналичил эти средства и использовал на личные нужды. Для создания видимости, что эти средства израсходованы по назначению, Сафаров умышленно внес ложную информацию в официальный документ, тем самым совершив служебный подлог.

Возбуждено уголовное дело по статьям 179.2.3 и 313 УК Азербайджана. Проводятся необходимые следственные действия для установления полного круга лиц, совершивших преступление.