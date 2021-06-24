В Канаде нашли сотни безымянных могил на месте детского интерната для индейцев

В Канаде на территории бывшей школы-интерната для детей из коренных народов нашли 750 безымянных могил. Месяцем ранее в похожем заведении обнаружили останки 215 детей, сообщает Русская служба BBC.

В общине коренных народов называют существовавшие ранее интернаты "местом преступления" и "концлагерями" и говорят, что захоронений, скорее всего, будет найдено еще больше.

О находке в деревушке Мариваль объявили представители общины коренных народов Cowessess First Nation (орган самоуправления коренных народов на юго-востоке провинции Саскачеван).

Это самая крупная подобная находка. В мае 215 детских захоронений были обнаружены на территории аналогичного заведения в Камлупсе, провинция Британская Колумбия.

"Это не братская могила, а отдельные безымянные захоронения", - сказал глава Cowessess First Nation Кадмус Делорм.

Пока не установлено, являются ли найденные в Маривале останки детскими, и имеют ли они отношение к школе. Cowessess First Nation выразила надежду на сотрудничество в расследовании с католической церковью, которая управляла интернатом в Маривале с 1899 по 1997 годы.