Беспилотники США ударили по позициям «Талибана»

Вооруженные силы США провели в пятницу атаку с использованием беспилотников по позициям движения «Талибан» на севере Афганистана. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителя Пентагона.

По его данным, в результате атаки ликвидирован ряд боевиков в провинциях Баглан и Кундуз, однако число не уточняется.

Телеканал отмечает, что операция произошла за несколько часов до запланированной встречи президентов США и Афганистана Джо Байдена и Ашрафа Гани.