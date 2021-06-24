Согласно сообщению, на острове у села Пираза сотрудники правоохранительных органов насчитали 8 227 кустов конопли общим весом более 12 тонн. Задержаны жители Агдаша Тайфун Мамедов и Чингиз Мамедов, занимавшиеся культивацией конопли. Полиция изъяла три генератора, 10 килограммов удобрений. Как признались задержанные, за выращивание наркотиков они взялись в апреле этого года.

Правоохранительные органы Агдашского района Азербайджана в ходе мероприятий по борьбе с наркоторговлей выявили плантацию конопли на острове на реке Кура, организованную местными жителями, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Азербайджана.

В продолжение следственных мероприятий полицейские решили проверить и другие острова на реке у села. В итоге на соседнем острове было обнаружено еще 5 780 кустов конопли общим весом 8,65 тонны. В результате оперативно-розыскных мероприятий местная полиция задержала Нахида Бабаева, Гумбата Амалиева, Ядуллу Алиева, Нурлана Амалиева, Рахиба Бабаева, Сахиля Амалиева, Шохрата Мусаева, Азада Мамедова, Мамеда Эминова и Адильхана Адилова. При личном обыске у них была обнаружена высушенная марихуана.

Расследование выяснило, что все 12 задержанных входили в одну преступную группу, которая организовала плантации на 14 тысяч кустов конопли на 21 тонну.

По фактам возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана, все задержанные были привлечены к следствию.