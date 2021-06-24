Новый штамм коронавируса «лямбда» дошел до Европы

Диагностируемый в Южной Америке новый вариант COVID-19 под названием «лямбда» вырвался за пределы континента и достиг Европы. Как сообщает The Sun, мутацию выявили в Великобритании.

По данным британского Министерства здравоохранения, обнаружено шесть случаев заражения новым вариантом, и все они связаны с поездками за границу. Сейчас министерство проводит лабораторные испытания, чтобы лучше понять, как повлияли новые мутации на поведение вируса.

Впервые этот тип коронавируса был зафиксирован в Перу, где 81% процент заражений связан именно с «лямбда»-вариантом. Он также распространился на Чили, Аргентину и Эквадор.

Уточняется, что «лямбда» находится под особым наблюдением. ВОЗ классифицировала этот вариант как требующий пристального внимания. Новые мутации более заразны и усиливают резистентность к антителам, уверены в ВОЗ.