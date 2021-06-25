Захарова предупреждает: «Запад готовит в Беларуси «цветную революцию»

Москва расценивает новый пакет санкций ЕС против Беларуси как неприкрытое вмешательство во внутренние дела республики, некоторые страны Евросоюза уже не скрывают подготовки там почвы для сценария «цветной революции», говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Об этом сообщает ТАСС.

«Расцениваем его [санкционный выпад] как неприкрытую попытку прямого вмешательства во внутренние дела Белоруссии, политического подкупа тех сил (прикормленных в ряде еэсовских столиц), которые в своих корыстных интересах не побрезговали бы запуском в родной стране очередной «цветной революции» с катастрофическими последствиями. Собственно, отдельные страны и структуры ЕС уже и не скрывают, что готовят почву именно для подобного сценария», - говорится в комментарии.

По словам Захаровой, Россия считает «категорически неприемлемым целенаправленное внешнее воздействие на целые отрасли суверенной страны, которая проводит самостоятельную политику, обоснованно отказываясь действовать по указке брюссельских еврочиновников». «Решение носит предвзятый характер и является очередным проявлением двойных стандартов Евросоюза, не желающего замечать очевидные проблемы собственных стран-членов и ближайших партнеров, таких как Украина и США, в сфере прав человека и демократических свобод», - отметила российский дипломат.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Россия, следуя своим союзническим обязательствам, намерена тесно координировать с Беларусью меры, необходимые для устойчивого и суверенного развития братской страны.