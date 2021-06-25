В Москве сообщили о рекордном количестве госпитализированных с COVID-19

Количество больных COVID-19 в Москве, находящихся в реанимации, увеличивается и достигло уровня около 15%, сказала заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, отметив, что количество госпитализированных с коронавирусом достигло рекорда, и по этому показателю Москва перешла Рубикон, сообщает «Коммерсант».

«Увеличивается количество людей, которые госпитализируются, и по этому показателю мы тоже перешли Рубикон и вышли на новый антирекорд. Что тоже нас расстраивает, что увеличивается доля пациентов, которые находятся в больницах в реанимации, их от общего объема уже около 15%»,— сказала Ракова в эфире «Первого канала».