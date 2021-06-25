Cильное землетрясение в Турции

В турецкой провинции Бингель произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).

Согласно сообщению, подземные толчки были зафиксированы в 21:28 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в районе Кигы. Очаг залегал на глубине 15,51 километра.

Подземные толчки ощущались в провинциях Тунджели, Эрзинджан, Битлис, Элъязыг, Муш, Диярбакыр и Малатья. О разрушениях или пострадавших не сообщается.