«Почерневший» водопад напугал жителей Армении видео
В армянском сегменте соцсетей было опубликовано видео с водопадом Шаки, воды которого приобрели черный цвет. Исполняющий обязанности министра окружающей среды Армении Романос Петросян объяснил причину «почернения» водопада.
По словам чиновника, в этом явлении нет ничего экстраординарного, передает Sputnik Армения. Петросян пояснил, что ежегодно в бассейне, в верхней части водопада, идут очистительные работы, из-за которых в воду поступает ил, и водопад приобретает такой оттенок.