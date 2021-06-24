Убийство Джорджа Флойда: суд приговорил экс-полицейского к 22,5 года тюрьмы

Суд в американском Миннеаполисе (штат Миннесота) приговорил в пятницу бывшего полицейского Дерека Шовина к 22,5 года тюремного заключения за убийство афроамериканца Джорджа Флойда. Трансляция заседания велась в онлайн-режиме местным порталом Star Tribune.

Приговор зачитал судья Питер Кэхилл. Сторона обвинения просила приговорить Шовина к 30 годам тюрьмы, передает ТАСС.

Шовин выразил соболезнования семье убитого им афроамериканца Джорджа Флойда, но извиняться не стал. "Я хочу выразить мои соболезнования семье Флойда. Есть некоторая информация, которая в будущем будет предоставлять интерес и, надеюсь, несколько успокоит вас", - приводит РИА Новости слова Шовина.

25 мая 2020 года сотрудники полиции Миннеаполиса, штат Миннесота, задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский Дерек Шовин встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, однако сотрудники правоохранительных органов не обращали на это внимания. В результате произошедшего мужчина скончался в реанимации, после его гибели по миру прокатилась волна протестов. В апреле текущего года суд присяжных признал Шовина виновным в убийстве второй и третьей степени, а также в причинении смерти Флойду по неосторожности второй степени.