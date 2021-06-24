На британской авиабазе произошел инцидент с участием украинского самолета

Украинский транспортный самолет Ан-225 "Мрия" при посадке на британскую авиабазу Брайз-Нортон в Котсуолд снес потоками воздуха ограждение, выставленное по периметру взлетно-посадочной полосы. Об инциденте сообщило РИА Новости со ссылкой на местное издание GloucestershireLive.

В статье не уточняется, пострадал ли кто-то в результате инцидента.

В публикации также отмечается, что самолет прилетел в Великобританию из Пакистана. Полет был частью процесса вывода войск НАТО из Афганистана.

Разработанный и сконструированный ОКБ им. О.К. Антонова во времена бывшего Советского Союза Ан-225 "Мрия" на момент своего появления был самым большим транспортным самолетом в мире. Его максимальная взлетная масса достигает 640 тонн, длина составляет 84 метра, размах крыла — 88,4 метра, максимальная грузоподъемность — 250 тонн. В мире существует только один летный экземпляр Ан-225.