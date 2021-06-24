В Израиле открылась первая в мире фабрика искусственного мяса

Израильский стартап Future Meat Technologies Ltd. открыл в городе Реховот «первое в мире предприятие по промышленному выращиванию мяса». Таким образом, основатели предприятия планируют заменить курятники и скотобойни биореакторами, сообщает Bloomberg.

Производственная мощность составляет 500 килограммов мяса в сутки. Для производства доступны курица, свинина и баранина. Кроме того, предприятие планирует выращивать и говядину.

Израильская компания уже ведет переговоры с США о поставках мяса в рестораны. Аналитики прогнозируют рост этого сегмента рынка до 25 млрд долларов к 2030 году. Однако для того, чтобы выдержать конкуренцию с традиционными производителями мяса, производителям нужно найти способ сократить затраты.