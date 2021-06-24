Во Франции задержали членов грузино-армянской мафии

Полиция Франции задержала 12 человек по подозрению в причастности к грузино-армянской мафии, действующей на территории страны. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на прокуратуру специализированного межрегионального юридического управления Нанси. Аресты произвели сотрудники департамента общественной безопасности Нижнего Рейна. Среди задержанных - грузинский «вор в законе» и лидер армянского клана, находящегося в Страсбурге, а также их помощники и сообщники.

Утверждается, что эти люди представляют «эльзасское отделение международной преступной организации, специализирующейся на всех видах краж», пишет Грузия Онлайн.

По итогам обысков в домах обвиняемых полицейские изъяли четыре автомобиля и один мотоцикл, 5 пистолетов, 352 патрона, 66 бутылок алкоголя, 103 флакона фирменных духов, более 17 тысяч евро наличными, элитные ювелирные изделия и изделия из кожи, а также другие украденные мелочи – косметика, продукты питания и так далее.

На след группировки французская полиция вышла еще в 2019 году, после задержания двух групп граждан Грузии, совершивших более двухсот краж на территории региона Гранд-Эст. Членам организованной преступной группы вменяется в вину «преступный сговор, воровство, отмывание денег, мошенничество».