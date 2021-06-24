Суд удовлетворил иск партии Пашиняна против ЦИК Армении

В Армении административный суд удовлетворил иск партии и. о. премьер-министра страны Никола Пашиняна «Гражданский договор» против ЦИК и отменил предупреждение избирательной комиссии в отношении главы кабмина. Об этом сообщает News.am.

«Полномочный представитель партии «Гражданский договор» Тигран Нагдалян сообщил, что административный суд Армении удовлетворил иск партии «Гражданский договор» против Центральной избирательной комиссии и отменил предупреждение в отношении лидера партии Никола Пашиняна», - сообщает портал.

Ранее ЦИК Армении объявил предупреждение Пашиняну за нарушения во время «дня тишины».