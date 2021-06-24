В Турции начинается строительство канала «Стамбул»
Власти Турции в субботу начинают строительство канала «Стамбул», который соединит Черное и Мраморное моря. Президент Реджеп Тайип Эрдоган лично примет участие в церемонии запуска мегапроекта и заложит первый камень в основу одного из шести мостов, которые должны будут соединить берега новой водной артерии, сообщает турецкий телеканал Haberturk.
Отмечается, что по обе стороны канала построят города с жилыми домами более чем для миллиона человек.
Этот проект станет крупнейшей инфраструктурной инициативой в истории Турции.