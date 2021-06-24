В России депутат сдаст мандат, чтобы жить в Турции

Депутат городского собрания Миасса (город Челябинской области РФ) Андрей Берсенев сдает мандат. Причиной сложения полномочий стало получение вида на жительство в Турции, пишет Ura.ru.

«Российское законодательство не позволяет депутатам иметь вид на жительство в иностранном государстве. У меня появился вид на жительство в Турции. Это связано с моим бизнесом. Без вида на жительство больше полугода жить в Турции нельзя, а мне нужны более длительные сроки», — пояснил российский депутат изданию.

Берсенев два раза избирался в горсобрание Миасса при поддержке партии «Единая Россия».