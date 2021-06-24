«Я не знаю всех обстоятельств, которые учитывались, но мне кажется, согласно руководящим принципам, это кажется подходящим», — сказал Байден, отвечая на вопрос журналиста во время встречи с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

Президент США Джо Байден заявил, что приговор экс-полицейскому Дереку Шовину, получившему 22,5 года лишения свободы за убийство темнокожего Джорджа Флойда, кажется ему подходящим, передает The Guardian.

Ранее американский суд приговорил экс-полицейского Дерека Шовина к 22,5 годам тюрьмы за убийство Джорджа Флойда. В апреле коллегия присяжных признала Шовина виновным по трем пунктам: умышленное убийство второй степени (без отягчающих обстоятельств), непредумышленное убийство и грубое неуважение к человеческой жизни, по неосторожности повлекшее смерть. Обвинение запрашивало для экс-полицейского 30 лет лишения свободы.

Афроамериканец Джордж Флойд был задержан в Миннеаполисе в мае 2020 года по подозрению в использовании фальшивых купюр. При аресте полицейский придавил коленом шею задерживаемому, из-за полученных травм тот скончался в больнице. После инцидента в США вспыхнули протесты. Также было организовано движение против расизма и насилия в отношении афроамериканцев Black lives matter.