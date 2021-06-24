Приговор по делу Джорджа Флойда устроил Байдена видео
Президент США Джо Байден заявил, что приговор экс-полицейскому Дереку Шовину, получившему 22,5 года лишения свободы за убийство темнокожего Джорджа Флойда, кажется ему подходящим, передает The Guardian.
«Я не знаю всех обстоятельств, которые учитывались, но мне кажется, согласно руководящим принципам, это кажется подходящим», — сказал Байден, отвечая на вопрос журналиста во время встречи с президентом Афганистана Ашрафом Гани.
President Biden reacts to Derek Chauvin sentence of 22.5 years, saying “that seems to be appropriate.” pic.twitter.com/hNGv84W1LY— The Recount (@therecount) June 25, 2021
Ранее американский суд приговорил экс-полицейского Дерека Шовина к 22,5 годам тюрьмы за убийство Джорджа Флойда. В апреле коллегия присяжных признала Шовина виновным по трем пунктам: умышленное убийство второй степени (без отягчающих обстоятельств), непредумышленное убийство и грубое неуважение к человеческой жизни, по неосторожности повлекшее смерть. Обвинение запрашивало для экс-полицейского 30 лет лишения свободы.
Афроамериканец Джордж Флойд был задержан в Миннеаполисе в мае 2020 года по подозрению в использовании фальшивых купюр. При аресте полицейский придавил коленом шею задерживаемому, из-за полученных травм тот скончался в больнице. После инцидента в США вспыхнули протесты. Также было организовано движение против расизма и насилия в отношении афроамериканцев Black lives matter.