В Иране заявили, что Западу предстоит принять принципиальные решения

Не Тегерану, а западным странам предстоит принять принципиальные решения, чтобы все стороны вернулись к выполнению условий соглашения по иранскому атому - Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявили в МИД Ирана.

"Решения предстоит принять как раз другой стороне", - цитирует Интерфакс заявление представителя иранского внешнеполитического ведомства Саида Хатибзаде.

Ранее в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтону будет очень сложно вернуться к соблюдению договоренностей в рамках СВПД, если переговоры с Ираном по этой теме затянутся. "Наступит момент, когда будет очень сложно вернуться к условиям, установленным СВПД", - сказал Блинкен.

Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан указал, что Париж рассчитывает, что Тегеран примет такие решения, которые будут способствовать достижению возвращения всех сторон к соблюдению условий СВПД.