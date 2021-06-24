МЧС о пожаре на рынке в Имишли видео
Как сообщалось ранее, на горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям «112» поступила информация о пожаре на рынке в городе Имишли. На основании полученной информации к тушению были немедленно привлечены силы пожарной охраны Имишлинского района Государственной противопожарной службы МЧС, а также дополнительные силы пожарной охраны Ширванского, Бейлаганского, Джебраильского, Агджабединского, Сабирабадского, Билясуварского, Кюрдамирского и Саатлинского районов. Об этом сообщает сайт МЧС.
Благодаря своевременному применению дополнительных сил пожаротушения и профессионализму пожарных было предотвращено дальнейшее расширение пожара и еще большего ущерба.
На рынке общей площадью 20 000 кв.м, сгорели воспламеняющиеся конструкции 150 магазинов различного назначения, расположенных на участке около 2 400 кв.м и примыкающих друг к другу, а также хранившиеся в них товары. Другие прилегающие магазины и остальная часть рынка удалось уберечь от огня.