Спартак Гасанов, отдел информации 02:51

Со вчерашнего дня переполох в общественном мнении, которое не только сместилось, но и прочно утвердилось в социальных сетях. Общественное мнение взбудоражили поправки, внесенные в Милли Меджлис, которые, по мнению большинства высказавшихся экспертов, адвокатов и даже самого председателя Коллегии адвокатов, в значительной степени ограничат право гражданина на обращение в высшую судебную инстанцию – Верховный суд. Кроме этого, поражаются в правах и сами адвокаты. За необоснованное ходатайство во время судебного заседания адвокат может быть оштрафован на 500 манатов. Что же происходит? Мы решили разобраться в этой непростой ситуации. И докопаться до истины. Не передвигая гор.

Несколько дней назад по страницам официоза прокатился обычный канцелярит, не предвещавший грозы среди знойного бакинского лета. Вице-спикер Али Гусейнли помпезно объявил о поступивших в Милли Меджлис запечатанных конвертах. Под грифом «совсекретно» в парламенте обнаружили четыре законопроекта, которые были представлены к первому чтению. Али Гусейнли расписал так, будто эти законопроекты вписываются в общую стратегию правовых реформ, объявленных еще до начала реформ, то есть при прежней администрации, 3 апреля 2019 года. В рамках правовой реформы в запечатанных конвертах заложены поправки к Гражданскому процессуальному кодексу, Административному процессуальному кодексу и изменения в Закон «О госпошлинах».

Изменения и поправки, судя по официальному заявлению, были разработаны под руководством председателя Гражданской коллегии Верховного суда Сенана Гаджиева. Что же подтолкнуло рабочую группу к подготовке изменений и поправок? Что работает не так в наших судах? Рабочая группа нашла главную проблему в нашем судопроизводстве – необоснованное затягивание работы судов. Причина? Хроническая недоработка исковых заявлений. Кто виноват в судебном торможении? Рабочая группа назначила и виновника – азербайджанскую адвокатуру. Хотя у рабочей группы мог бы возникнуть естественный вопрос – в судах, как правило, выступают две стороны: защита и обвинение. Видимо, обвинение в представлении рабочей группы всегда форсирует события. А вот защита, напротив, почему-то затягивает. Авторы поправок решили прибегнуть не к терапии, а хирургии. И поставили вопрос ребром – если в суд будут представлены не заслуживающие внимания или же слабые доказательства, истцов надо штрафовать. И не по-божески. По-божески было в предыдущем законе – всего 50 манатов. А по новым правилам предлагают рубить голову с плеч – 2000 манатов. То есть штраф приравнен к окладу министра! Или самого вице-спикера. В поправках досталось и адвокатам. За необоснованное ходатайство адвокату грозит штраф в 500 манатов. А вот прокурору ничего не грозит. Он же прокурор и сам штрафует! Есть еще одна примечательная поправка. Решено разгрузить заваленный гражданскими делами Верховный суд. Если эти поправки будут приняты, а в этом почти сомнений нет, то Верховный суд станет рассматривать дела начиная с 5 тысяч манатов. Все, что меньше, – это по части Апелляционного суда. Больше всего возмущение общественности, в том числе и Коллегии адвокатов, вызвал проект откровенно дискриминационной поправки в отношении адвокатов.

Как заявил haqqin.az председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров, наряду с предлагаемым изменением законодательства необходимо срочно обеспечить оказание юридической помощи за счет государства малообеспеченным лицам в судах низших инстанций по гражданским делам. «В противном случае повышение государственной пошлины, повышение кассационного порога до 5 тысяч манатов, а также отсутствие доступа к бесплатной юридической помощи серьезно ограничат право малообеспеченных лиц обращаться в суд по этим видам гражданских исков и получать юридическую помощь», - отметил он. Председатель Коллегии адвокатов также возразил против предложения о предоставлении судам права штрафовать адвоката, подавшего необоснованное ходатайство и жалобу, на сумму до 500 манатов: «Как установлен и определен критерий "явно необоснованного" ходатайства или жалобы? В какой степени это выражение отвечает принципу правовой определенности? В настоящее время в судах нижестоящих инстанций по гражданским делам малоимущий гражданин не обеспечен юридической помощью за счет государства, насколько справедливо будет оштрафовать лицо, не обладающее юридической грамотностью и испытывающее недостаток в юридической помощи, на сумму до 500 манатов, если оно в любом случае подаст "явное и неявное необоснованное" ходатайство? Было бы интересно услышать обоснованный ответ на эти вопросы», - сказал Анар Багиров. В свою очередь известный юрист и общественный деятель Аслан Исмаилов не скрыл своего изумления в отношении обнародованных поправок. «Эти изменения ограничивают конституционное право граждан на обращение в суд. А повышение пошлин поражает права малоимущих граждан. После этого не каждый гражданин сможет обратиться в Верховный суд в защиту своих прав. Я не могу понять и смысла поправки о наказании адвоката за необоснованные ходатайства. Любое ходатайство – это субъективное суждение юриста. Кто будет определять степень обоснованности ходатайства?

Эта поправка предоставит возможность судье наказывать любого неудобного и неугодного адвоката. В мире нет прецедента наказания адвоката за предъявленное ходатайство. Ведь любое поданное ходатайство – это попытка защиты прав подзащитного. Принятие этой поправки создаст ситуацию, при которой адвокат вообще не будет подавать ходатайства, иначе судья может узреть в любой попытке необоснованность. И адвокат может покинуть зал заседания со штрафом в несколько десятков тысяч манатов. На мой взгляд, все эти поправки преследуют одну цель – уменьшить количество рассматриваемых дел в Верховном суде. Но есть и другой путь – это справедливое рассмотрение дел в нижестоящих инстанциях. Так надо исправлять ситуацию в местных судах, а не закрывать дорогу в Верховный суд». Не заставила себя долго ждать и позиция инициатора поправок – Верховного суда Азербайджана. По мнению заместителя председателя Верховного суда Азербайджана Чингиза Аскерова, поправки, наоборот, направлены на защиту прав граждан.