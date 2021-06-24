Израиль заявил о безоговорочном праве на Голанские высоты

Глава МИД Израиля Яир Лапид заявил, что Голанские высоты являются неотъемлемой частью Израиля. Таким образом Лапид прокомментировал публикацию американского новостного сайта Washington Free Beacon, сообщившего, что в администрации президента США Джо Байдена собираются отказаться от признания израильского суверенитета над территорией Голанских высот. Об этом сообщают Детали.

«Голанские высоты являются стратегическим активом и неотъемлемой частью суверенного Государства Израиль. США признали наш суверенитет над Голанскими высотами и их стратегическое значение для безопасности Израиля», – заявил Лапид..

«Любой, кто распространяет слухи об отмене этого признания, вредит безопасности и готов (не в первый раз) нанести реальный ущерб Государству Израиль и поставить под угрозу его безопасность и отношения с Соединенными Штатами только для того, чтобы навредить новому правительству», – заявил Лапид.

В Госдепе также опровергли информацию о намерении администрации Байдена отказаться от признания израильского суверенитета над Голанскими высотами.