ВОЗ готова одобрить еще две вакцины от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает выдать экстренное разрешение на две новые вакцины против коронавируса в ближайшие месяц или два. Об этом заявила помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао, пишет Reuters.

«Мы ожидаем, что одна или две вакцины будут вскоре одобрены», — сказала она.

По словам Симао, ВОЗ получила заявки как минимум от трех производителей вакцин для утверждения в экстренных ситуациях.

Помощник гендиректора международной организации не уточнила, какие новые вакцины рассматриваются.