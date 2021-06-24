ВОЗ готова одобрить еще две вакцины от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает выдать экстренное разрешение на две новые вакцины против коронавируса в ближайшие месяц или два. Об этом заявила помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао, пишет Reuters.
«Мы ожидаем, что одна или две вакцины будут вскоре одобрены», — сказала она.
По словам Симао, ВОЗ получила заявки как минимум от трех производителей вакцин для утверждения в экстренных ситуациях.
Помощник гендиректора международной организации не уточнила, какие новые вакцины рассматриваются.