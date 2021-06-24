В Гаджигабуле душевнобольной сын избил мать

В селе Агаджанлы Гаджигабульского района произошел инцидент с избиением. Как передают местные СМИ, жительница села Гарател Сафарова Мямиш гызы 1971 рождения была госпитализирована после того, как ее избил собственный сын.

Женщине оказали первую медицинскую помощь в Центральной больнице Гаджигабульского района, а затем отправили в Центральную больницу города Ширван.

Выяснилось, что избивший мать сын страдает психическим заболеванием.

По факту ведется расследование.