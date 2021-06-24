В Армении уже больше месяца не могут найти пропавшего солдата

Больше месяца, как военнослужащий срочной службы армянской армии Норик Мкртчян считается без вести пропавшим, пишут армянские СМИ.

"Соответствующие органы продолжают поиски. Нас уверяют, что на 90% он не в плену, мол, Норик находится на территории Армении, но где, не знаем. Возбуждено уголовное дело, в рамках дела он объявлен в розыск. Но факт в том, что парня нет", - заявил глава села Кохб Ноемберянского района Тавушской области Арсен Агабабян.

По его словам, Норик Мкртчян не появлялся дома ни после того как покинул часть, ни после призыва вообще. Он прослужил всего 3 месяца.

Инцидент произошел 18 мая в военной части в Варденисе. Как сообщили в минобороны Армении, Норик Мкртчян покинул военную часть и исчез.