Власти Сальвадора раздадут жителям биткоины

Власти Сальвадора пообещали раздать жителям по 30 долларов в биткоинах просто так. Они считают, что массовое использование криптовалюты поможет привлечь инвестиции в страну, пишет Bloomberg.

Такие меры должны также повысить потребление и снизить расходы при денежных переводах для миллионов жителей, которые работают за границей. Чтобы получить актив, нужно завести счет в национальном биткоин-кошельке Chivo. Покупатели смогут расплачиваться биткоинами за товары, цены на которые указаны в долларах.

Проблемой для республики стала позиция Всемирного банка, который отказался содействовать в распространении биткоина. Международный валютный фонд (МВФ) отметил, что столкнулся с «макроэкономическими, финансовыми и правовыми проблемами» в связи с переходом Сальвадора на биткоин.